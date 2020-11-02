العراق.. تطور بشأن بدء العام الدراسي في زمن كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، ان ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال تحت الدراسة من قبل وزارتي الصحة والتربية، مشيرة إلى أن الاجتماعات مستمرة بشأنه.

وحتى الآن، لم يستأنف العام الدراسي 2020/ 2021 في العراق رغم أن الموعد السنوي المقرر كان هو الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، إذ تسبب وباء كورونا في إعاقة وصول أكثر من 11 مليون طالب عراقي إلى المدارس والجامعات هذا العام.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي في تصريح لصحيفة ”الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "وزارة الصحة طلبت بعض التعليمات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية، وفي حال تم تطبيق تلك التعليمات سيناقش موضوع انطلاق العام الدراسي الجديد من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".