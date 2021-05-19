العراق.. تسويق أكثر من 1.6 مليون طن من الحنطة خلال شهر

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، تسويق أكثر من مليون و600 ألف طن من محصول الحنطة المحلية، للفترة من 16 نيسان الماضي، وحتى 17 آيار الحالي، إلى مواقع الخزن في الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وذكر مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، عبد الرحمن الجويبراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الكميات المستلمة في صوامع ومخازن الشركة بلغت (1.664.702) مليون طن، موزعة (1,575,982) مليون طن حنطة ناعمه درجة أولى، و(85,187) ألف طن حنطة ناعمة درجة ثانية، و(3,532) ألف طن درجة ثالثة".

وأوضح الجويبراوي، أن "محافظة واسط سوقت لنفس الفترة أكثر (465.877) ألف طن حنطة بأنواعها موزعة (450,391) ألف طن حنطة ناعمة درجة أولى، (15,006) ألف طن درجة ثانية و(479) طن درجة ثالثة.

يشار إلى أن فرع واسط اعتمد هذا الموسم ثمانية مراكز تسويقية، إضافة إلى وجود تسويق للخطط الزراعية للمحافظة، إلى صومعة الرصافة.