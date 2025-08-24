العراق.. تحديد أسباب نفوق الأسماك في نهر اليهودية

شفق نيوز- بابل

أعلنت مديرية بيئة بابل، يوم الأحد، نتائج التحقيق الميداني الذي أُجري على نهر اليهودية لتحديد أسباب نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن الحلة ومديرية المخابرات والمستشفى البيطري.

وأكد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط، جاسب الحجامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق سحبت عينات من مياه النهر وقامت بتشريح الأسماك النافقة لإجراء التحاليل اللازمة".

كما نقل البيان، عن مدير بيئة بابل مكي هادي، إشارته إلى أن النتائج الأولية للتحاليل المخبرية والتشريحية لم تُظهر أي مؤشرات مرضية، ما يرجح تعرض الأسماك لحالة تسمم بيئي.

يأتي ذلك، في وقت تحدث فيه مواطنون عن قيام بعض أصحاب الصهاريج بتفريغ المياه الثقيلة في النهر ليلاً، إلى جانب رصد كميات من النفايات وركود في مجرى المياه، ما يعزز فرضية التلوث كسبب رئيسي للنفوق.

لكن وزارة البيئة الاتحادية، قالت إنها تواصل استكمال التحاليل المخبرية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية لحماية النهر والحد من أي ممارسات ضارة بالبيئة والصحة العامة.