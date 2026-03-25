عواصف رعدية وسيول محتملة.. تحذير من "ذروة" المنخفض الجوي في العراق

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تأثير المنخفض الجوي في عموم مدن البلاد حتى صباح الجمعة المقبل، محذراً من تشكل سيول وفيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار. وفيما دعا القسم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالمنازل خلال فترة ذروة الحالة، أشار إلى احتمالية حدوث تقلبات حادة في نشاط الرياح الهابطة والعواصف الرعدية.

توقعات الأربعاء

وذكر التقرير الصادر عن القسم، أن الأجواء نهار اليوم ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع استمرار فرص هطول زخات مطر متوسطة الشدة في مدن الشمال والشرق، تكون متفرقة زمانياً ومكانياً ومصحوبة بالبرق والرعد.

أما في مناطق الوسط والجنوب، فمن المتوقع تسجيل فترات من الهدوء الجوي وانقطاع مؤقت للأمطار قبل ساعات الظهر، لتعقبها حالة من عدم الاستقرار تدريجياً خلال المساء والليل؛ تزامناً مع تشكّل منخفض جوي سطحي فوق الأردن وبلاد الشام بضغط مركزي يبلغ (996 مليبار)، يتعمق ويتحرك شرقاً نحو البلاد ليصل إلى (990 مليبار)، ما يعزز من فعالية الحالة الجوية.

ذروة الحالة الجوية (الخميس)

وبحسب التقرير، تتهيأ الظروف الجوية لبلوغ الذروة يوم غد الخميس، نتيجة تزامن تعمق المنخفض السطحي مع تقدم محور أخدود علوي، ما يشكل منظومة ديناميكية تؤدي إلى حالة نشطة من عدم الاستقرار "الربيعي".

وتشير التنبؤات إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، تشتد على شكل زخات رعدية أحياناً مصحوبة بنشاط في الرياح الهابطة وعواصف رعدية متكررة، مع احتمالية تساقط "البَرَد" في بعض المناطق. كما ستشمل فرص الهطول مختلف مدن البلاد، مع تسجيل غزارة واضحة قد تؤدي إلى تشكل السيول عند المنحدرات والأودية، وارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة.

تحذيرات وتنويهات

ونبّه القسم إلى أن التحذير من تقلبات الطقس يبدأ اعتباراً من ليل الأربعاء وينتهي صباح الجمعة، باستثناء المنطقة الشمالية التي تستمر فيها التقلبات حتى نهار الجمعة.

وأوصى التقرير المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل وتجنب الخروج أثناء فترات الغزارة وما يرافقها من صواعق ناتجة عن السحب الركامية العملاقة، مع التأكيد على متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول.

قرار حكومي بتعطيل الدوام

وتزامناً مع هذه التحذيرات، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة بجميع المحافظات العراقية يومي الأربعاء والخميس؛ وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية في ظل تقلبات الطقس الحادة.