العراق تحت تأثير أمطار متفرقة ورياح متقلبة حتى الجمعة

شفق نيوز- بغداد

توقع الراصد الجوي العراقي، صادق عطية، مساء اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري، من يوم غد الاثنين إلى الجمعة المقبل، مع تفاوت في شدتها ومدة هطولها.

وأوضح عطية لوكالة شفق نيوز أن المناطق الشمالية، خصوصاً السليمانية وشمال شرق أربيل، ستشهد أمطاراً خفيفة إلى معتدلة الشدة، مع فترات من الغزارة أحياناً، أما المناطق الوسطى مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى، فستشهد أمطاراً متفرقة وخفيفة، غير مستمرة وعلى فترات.

وبحسب عطية فإن باقي المدن ستظل الأجواء فيها غائمة جزئياً إلى غائمة، مع غيوم مستمرة طوال الأسبوع، بينما ستكون الأمطار ضعيفة في المناطق الوسطى والجنوبية بشكل عام.

وبخصوص درجات الحرارة، رجح الراصد الجوي عدم تسجيل أي انخفاض خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الأجواء ستكون معتدلة في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات النهار، مع برودة بسيطة خلال الليل، بينما تظل المناطق الشمالية باردة نسبياً على مدار اليوم نتيجة الغيوم والأمطار.

وعن حالة الرياح، توقع عطية أنها لن تكون مستقرة على اتجاه محدد، وغالباً ما تهب من الجنوب الشرقي، مع نشاط مؤقت يوم غد الاثنين في مناطق شرق البلاد، حيث تكون الهبات قوية أحياناً مسببة للغبار، وقد تتحول الرياح لفترات قصيرة إلى الشمال الغربي قبل أن تعود إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي.