العراق.. "تجليس" القطعة الثانية من النفق المغمور في ميناء الفاو

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، عن اكتمال عملية تجليس القطعة الثانية من النفق المغمور ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير، وبعمق 23 متراً، تحت قناة خور الزبير الملاحية، ومستوى مائي بلغ 12 متراً فوق القطعة.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "القطعة الثانية التي تم تجليسها للنفق المغمور يبلغ طولها 126 متراً وتزن 45 ألف طن، ومجهزة بأنظمة متقدمة لضبط التوازن والتوجيه، وساعدت بإنزال القطعة وربطها بالمقطع الأولى".

وأضاف، أن "إنزال القطعتين تشكل مرحلة مهمة بالنفق المغمور وأصبح طولهما 441 متراً من أصل 1244 متراً، وهذا تقدم واضح وملحوظ للعمل، وينفذ العمل بمواصفات عالمية غير مسبوقة على مستوى العراق والمنطقة بطريقة القطع الغاطسة".

وكانت الشركة العامة لموانئ العراق، قد أعلنت يوم الاثنين 24 شباط/فبراير الماضي، بدء الشركة المنفذة لمشروع النفق المغمور بتركيب عوامات التعويم وأبراج المساحة بالإضافة إلى أجهزة (GPS) على القطعة الأولى منه، وذلك استعدادا لتنزيلها داخل مسار النفق في قناة خور الزبير الملاحية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في وقتها، لوكالة شفق نيوز، إن "تركيب العوامات وأجهزة المساحة و(GPS) يأتي لتوثيق وتحديد المسار بدقة، وهو جزء من التحضيرات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ النفق المغمور الذي سيسهم في زيادة قدرة استقبال البضائع التي تمر من خلاله تحت قناة خور الزبير".

وأكد أن "جميع الأمور الفنية في المشروع يتم دراستها بدقة وبمتابعة من قبل مهندسي الشركة والاستشاري الإيطالي، كون هذا المشروع ينفذ لأول مرة في الشرق الاوسط والحسابات يجب أن تكون دقيقة وغير قابلة للخطأ".

يشار إلى أن الفرطوسي، أكد في مؤتمر صحفي سابق، أن العمل بالنفق المغمور سينتهي مع نهاية العام الحالي.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.