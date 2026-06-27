العراق تاسع أكثر الجنسيات زيارةً للسعودية في 2025

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية، يوم السبت، أن العراقيين حلّوا في المرتبة التاسعة ضمن أكثر الجنسيات زيارةً للمملكة العربية السعودية خلال عام 2025، بإجمالي 1.1 مليون زائر.

وبحسب البيانات، تصدّرت مصر القائمة بنحو 3.2 ملايين زائر، تلتها باكستان بـ2.8 مليون زائر، ثم الهند وإندونيسيا بواقع مليوني زائر لكل منهما، تليهما الكويت بـ1.8 مليون زائر، ثم البحرين بـ1.4 مليون زائر.

وجاءت تركيا واليمن في المرتبتين السابعة والثامنة بنحو 1.2 مليون زائر لكل منهما، فيما حلّ العراق في المرتبة التاسعة بإجمالي 1.1 مليون زائر، وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة بالعدد نفسه، 1.1 مليون زائر.