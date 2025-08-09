العراق تاسعاً عربياً بعدد مواقع التراث العالمي

شفق نيوز– بغداد

احتل العراق المرتبة التاسعة عربياً في عدد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وبحسب أحدث بيانات المنظمة الصادرة في يوليو/تموز 2025، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدرت تونس والمغرب القائمة بـ 9 مواقع لكل منهما، تليهما السعودية بـ 8 مواقع، ثم الأردن ومصر والجزائر بواقع 7 مواقع، بينما جاءت سوريا ولبنان في المركز السابع بـ 6 مواقع، تلاهما العراق في المرتبة التاسعة بالعدد نفسه (6 مواقع) لكن مع تراجع في الترتيب الرسمي.

كما شملت القائمة اليمن، فلسطين، سلطنة عمان، وليبيا بـ 5 مواقع لكل منها، ثم السودان والبحرين بـ 3 مواقع، والإمارات وموريتانيا بموقعين، فيما جاءت قطر في المركز الأخير بموقع تراثي واحد فقط.

وتبرز هذه الإحصاءات الفوارق بين الدول العربية في جهود حفظ التراث وإدراج المعالم التاريخية على القائمة العالمية، وهو ما يعكس تباين السياسات والمبادرات في صون الموروث الثقافي.