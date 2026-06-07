العراق بين أكبر مستوردي اللحوم عالمياً رغم تراجع الواردات في 2025

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للحوم والأحشاء الصالحة للأكل خلال عام 2025، رغم تسجيل تراجع في قيمة وارداته مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات خريطة التجارة الدولية (Trade Map).

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق استورد لحوماً وأحشاء صالحة للأكل بقيمة بلغت 1.042 مليار دولار خلال عام 2025، ليحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستوردين عالمياً، مقارنة بـ1.499 مليار دولار في عام 2024.

وبيّنت الإحصاءات أن واردات العراق من هذه المنتجات شهدت نمواً واضحاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 752.4 مليون دولار في 2021 إلى 1.055 مليار دولار في 2022، ثم إلى 1.235 مليار دولار في 2023، قبل أن تبلغ ذروتها في 2024، لتتراجع في 2025.

وأظهرت البيانات أن الصين حافظت على صدارة أكبر مستوردي اللحوم عالمياً رغم تراجع وارداتها إلى 22.4 مليار دولار في 2025 مقابل 22.8 مليار دولار في 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 18.1 مليار دولار ، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 10.4 مليارات دولار، تلتها اليابان بـ10.2 مليارات دولار، ثم المكسيك التي رفعت وارداتها إلى 9.1 مليارات دولار.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن أكبر المستوردين، بواردات بلغت 3 مليارات دولار لكل منهما تقريباً خلال عام 2025.