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العراق بين أقل دول العالم تعاطياً مع لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-01T06:19:41+0000
العراق بين أقل دول العالم تعاطياً مع لقاح كورونا

شفق نيوز/ أظهر مسح دولي، تمكن العراق من تطعيم سكانه بلقاح فيروس كورونا بنسبة لم تتجاوز 1.4 بالمئة.

وأظهر مسح لموقع "فورتشن"، أنه رغم الجهود العالمية لم تنجح سوى بتطعيم 23.4 بالمئة من سكان العالم، في ظل تفشي السلالة المتحورة من الفيروس "دلتا" بشكل "سريع وتأثير مدمر" في 96 دولة على الأقل.

ووفقا للموقع، فقد تم إعطاء ما لا يقل عن 3.04 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، بحلول يوم 29 يونيو.

وظهر في البيانات أن الدول الأعلى من ناحية التطعيم هي: آيسلاندا (75.9 بالمئة)، وكندا (68 بالمئة) وبريطانيا (65.7 بالمئة) ومن ثم تشيلي (65.5 بالمئة)، تليها الأوروغواي (64.7 بالمئة)، وإسرائيل (64.5 بالمئة).

ولفت الموقع إلى أن 44 دولة ومقاطعة على الأقل نجحت بنشر اللقاحات بين أكثر من نصف شعوبها.

وكانت أبرز الدول التي تجاوزت حاجز النصف هي: الولايات المتحدة (53.8 بالمئة)، وألمانيا (54.1 بالمئة) وإيطاليا (55.9 بالمئة).

كما لفت إلى أن 67 دولة على الأقل طعمت نسبة لا تصل 10 بالمئة من شعوبها، وهي: تايلاند (9.6 بالمئة)، وجنوب إفريقيا (4.9 بالمئة)، وفيتنام (3.5 بالمئة).

كما أظهرت بيانات الموقع وجود 14 دولة، معظمها في إفريقيا، لا تصل نسبة التطعيم فيها إلى 1 بالمئة.

كما ظهرت مصر بين الدول الأقل من ناحية التلقيح، بنسبة 3.4 بالمئة، وكذلك إيران بنسبة 4.8 بالمئة، وليبيا بنسبة 5.4 بالمئة، والعراق بنسبة لم تتجاوز 1.4 بالمئة، والسودان بنسبة 1.3 بالمئة، وسوريا بنسبة 0.6 بالمئة.

 

 

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