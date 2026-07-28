العراق بين أسوأ دول العالم من حيث أوضاع النساء

شفق نيوز- بغداد

أظهر مؤشر المرأة والسلام والأمن 2025/2026، الصادر عن معهد "جورجتاون للمرأة والسلام والأمن" بالشراكة مع معهد أوسلو لأبحاث السلام، أن العراق جاء ضمن أسوأ 24 دولة في العالم من حيث أوضاع النساء.

وبحسب المؤشر، احتل العراق المرتبة 158 من أصل 181 دولة، ما يضعه ضمن أسوأ 24 دولة عالميا وفق معايير تقيس الأمن والحقوق والعدالة والفرص الاقتصادية والتمكين والمشاركة المجتمعية للنساء.

وتصدرت أفغانستان قائمة أسوأ الدول للنساء، تلتها اليمن، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، والسودان، في ظل استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية التي أثرت بشكل مباشر على أوضاع النساء وحقوقهن.

وضمت قائمة أسوأ الدول أيضًا هايتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وجنوب السودان، وميانمار، والكاميرون، والصومال، وباكستان، ومدغشقر، وفلسطين، وموريتانيا، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، وبابوا غينيا الجديدة، وغينيا بيساو، فيما جاءت ليبيريا في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة أسوأ 25 دولة، بينما سبقها العراق مباشرة.

ويستند المؤشر إلى مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالأمن والعدالة والاندماج، بما في ذلك السلامة من العنف، والحقوق القانونية، والوصول إلى فرص التعليم والعمل، والتمكين الاقتصادي والسياسي، بهدف تقييم واقع النساء في مختلف دول العالم.