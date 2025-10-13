العراق بوضع حرج.. سد الموصل يقترب من "الخزن الميت"

شفق نيوز- نينوى

حذّر الخبير المائي ومدير سد الموصل السابق، رياض عز الدين النعيمي، يوم الاثنين، من خطورة الوضع المائي في العراق بشكل عام، وسد الموصل بشكل خاص.

وبحسب النعيمي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "مناسيب المياه في السد وصلت إلى مستويات متدنية جداً تقترب من (الخزن الميت) وهي سابقة لم تحدث منذ أكثر من خمسين عاماً.

وأوضح أن العراق يمر بأزمة مائية غير مسبوقة منذ أكثر من 100 عام نتيجة قلة الأمطار وشح الواردات المائية من تركيا، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، مشيراً إلى أن ما يتوفر حالياً من خزين مائي في سد الموصل لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد النعيمي أن المفاوض المقابل للعراق قوي وذكي، مما يتطلب موقفاً تفاوضياً أكثر صرامة من الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية، معتبراً أن استمرار انخفاض الواردات المائية سيضع البلاد أمام أزمة مياه صعبة جداً، خصوصاً في نهر دجلة والمناطق الشرقية.

وكشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، أمس الاحد، عن مطالبة العراق للجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب في الثانية لشهري تشرين الأول والثاني، بواقع 500 م³/ثا لكل من النهرين، لتحسين الإيرادات المائية خلال الخمسين يوماً المقبلة.

ويوم السبت، كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن اتفاق قريب مع تركيا لبناء سدود ومعالجة أزمة المياه، فيما هاجم "مروجي الأكاذيب" لتحقيق مكاسب حزبية.

هذا وعقد يوم الجمعة 10 تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري، في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.