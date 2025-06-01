العراق بصدد وضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي بالتعاون مع الصين

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، قرب التوقيع على اتفاق مرتقب مع مؤسسة الطاقة الذرية الصينية بشأن وضع حجر الأساس لأول مفاعل تدريبي من نوع المنظومة تحت الحرجة في العراق

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاتفاق هو مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين في مجالات الفيزياء النووية والتقنيات الإشعاعية السلمية.

وأفاد الوزير أيضا، بخلو ثلاث مواقع ضمن مجمع التويثة جنوب شرق العاصمة بغداد من أي تلوث إشعاعي.

وأوضح أن المواقع المعالجة هي مختبرات لاما الفرنسية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة الإيطالية ومفاعل تموز 2 البحثي النووي، مؤكدا أن هذه المواقع خضعت إلى عمليات مسح إشعاعي شامل وفق منهجيات علمية دقيقة وشراكة وطنية مع المؤسسات ذات العلاقة، وقد أثبتت جميع نتائجها خلو المواقع من أي مخلفات إشعاعية قد تشكل تهديدًا للصحة العامة.