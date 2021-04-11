العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من "الدجاج الحي" وهذا ما يخص بيض المائدة

شفق نيوز / أعلن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، يوم الأحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من "الدجاج الحي" بعد نحو 15 يوما، فيما أكد رفع دعوى قضائية ضد مسؤول محلي لدعوته إلى مقاطعة هذا المنتج.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الدجاج الحي بعد نحو 15 يوماً"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 80‎%‎".

وأفصح الوزير، عن توجيهه بـ"رفع دعوى قضائية ضد قائممقام الرمادي، لدعوته إلى مقاطعة الدجاج المحلي"، مشيرا إلى "وجود تحفظٍ على استيراد الدجاج في الوقت الحاضر، جراء تفشي انفلونزا الطيور في إيران وتركيا وسوريا".

وأكد الخفاجي، أن "أكثر من 6 آلاف حقل دواجن دخلت الانتاج بعد العمليات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لضبط الحدود"، موضحا أن "الانتاج الحيواني مر بأصعب الظروف نتيجة الاستيراد الطائش بفعل عدم السيطرة على المنافذ".