العراق بحاجة لـ90 يوماً من المطر لرفع مستوى المياه بالأنهر والسدود

شفق نيوز- بغداد

قال مرصد العراق الأخضر، يوم السبت، إن العراق بحاجة الى أمطار لمدة اكثر من ثلاثة أشهر وبمعدلات عالية لمحاولة رفع مناسيب المياه في دجلة والفرات والنواظم والسدود التي افرغت تقريباً من المياه الموجودة فيها.

وذكر بيان للمرصد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة الحالية تناست تماماً ملف المياه مقابل ملفات سياسية واقتصادية وصراعات مما أدى إلى تفاقمه في الوقت الحالي ليصيب الجفاف ليس فقط المحافظات الجنوبية فحسب، وانما بدأ يمتد ليصل الى المناطق الغربية وشمال بغداد وغيرها.

وأضاف أن "ملف المياه يمر بأسوا احواله حيث يواجه العراق الازمة الاشد منذ 90 عاماً باعتراف وزير الموارد المائية"، مبيناً أن مخزون المياه قد ينخفض خلال الاشهر المقبلة الى اقل من 4 بالمئة في حال تأخر سقوط الامطار في بغداد والمحافظات".

وأكد أن الامطار بصورة متفاوتة قد لا تحل موضوع ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات والنواظم والسدود لان العراق يحتاج الى كمية تمتد لأكثر من 3 اشهر على الاقل وبمعدلات سقوط عالية بحيث يكفي العراق لفصل الصيف القادم وللزراعة والاستهلاك.

وحذر المرصد من تعرض العراق الى خديعة ثانية من قبل تركيا بعد ان وافقت على اطلاق مليار متر مكعب على نهري دجلة والفرات،ومثل هذه الكمية تعد كبيرة جدا يمكن ان تطلقها للعراق "دون مقابل"،منوهاً ان تركيا تريد ان تضغط اكثر على العراق لتقديم تنازلات سياسية وامنية واقتصادية اكثر خلال المرحلة المقبلة.