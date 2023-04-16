العراق بالمرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر الابتكار العالمي

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة ما قبل الاخيرة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022 وفق المنظمة العالمية للملكية الفردية "WIPO" التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء بالمرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر الابتكار العالمي باحتلاله المركز 131 من أصل 132 مدرجة بالجدول وبـ 11.9 نقطة رغم تصنيف العراق ضمن مجموعة متوسط الدخل الاعلى بين الدول"، مبينة ان "العراق احتل المرتبة الاخيرة عربيا بعد كل من: موريتانيا واليمن".

واضافت ان "جملة أسباب وراء تراجع العراق في مؤشر الابتكار ومنها ضعف تكنولوجيا المعلومات وضعف الاتصالات الخدمة الحكومية عبر الإنترنت والبنية التحتية العامة وضعف تنويع الصناعة المحلية والائتمان المحلي للقطاع الخاص ومدفوعات الملكية الفكرية"، مبينة ان "هناك بعض مؤشرات القوة في مجال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الانفاق على التعليم".

عالميا وحسب المنظمة فإن "سويسرا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا وبـ 64.6 نقطة، تليها ثانيا الولايات المتحدة الامريكية بـ 61.8 نقطة، تليها ثالثا السويد بـ 61.6 نقطة، تليها رابعا المملكة المتحدة بـ 59.7 نقطة، تليها هولندا بـ 58 نقطة".

عربيا جاءت "الإمارات بالمرتبة 31 عالميا بـ42.1 نقطة، تليها السعودية بالمرتبة 51 عالميا، وقطر بالمرتبة 52 عالميا، والكويت بالمرتبة 62 عالميا، والمغرب بالمرتبة 67 عالميا، والبحرين بالمرتبة 72 عالميا".