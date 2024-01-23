العراق بالمرتبة الـ 13 عربيا للبلدان التي لديها أعلى معدل في عدد الأطباء لكل فرد

شفق نيوز/ ذكرت مجلة الامريكية CEOWORLD ، ان العراق احتل المرتبة الـ 13 عربيا والـ 118 عالميا للبلدان التي لديها اعلى وادنى عدد من الأطباء لكل فرد للعام 2023 .

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لا شك أن وجود عدد كبير من الأطباء في بلد ما أمر بالغ الأهمية ويشير إلى أن خدمات الرعاية الصحية متاحة عندما يحتاجها المريض، وتتمثل الأدوار الأساسية للأطباء في تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة، ويعد هؤلاء المتخصصين الطبيين ضروريين لمنع الإصابات والإعاقات في الجوانب الجسدية والعقلية والعاطفية لجسم الإنسان التي يواجهها الناس يوميًا".

وأشارت إلى انه "بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الأطباء مسؤولية التخطيط والإشراف وتقييم خطط الرعاية والعلاج المقدمة من الممرضات ومساعدي الرعاية الصحية وأعضاء الفريق الطبي الآخرين".

واشارت المجلة الى ان "المجال الطبي هو مهنة عريقة وعالمية، ولكن تعدادهم السكاني يختلف، في البيانات أدناه، التي تم جمعها من العام 2013 إلى العام 2023، تتصدر كوبا الرسم البياني، حيث يوجد بها أكبر عدد من الأطباء ، بمعدل 84.3 طبيبًا لكل 1000 شخص، وتأتي موناكو في المرتبة الثانية بـ 77.6 طبيباً. تشير أرقام هذين البلدين إلى أن المرضى لن يجدوا صعوبة في الوصول إلى خدمات هؤلاء المتخصصين الطبيين عند الحاجة".

ووفقا لتقرير المجلة، فإن العراق جاء في المرتبة الـ 13 عربيا بعد كل من: الإمارات والسعودية، ولبنان، والأردن، وقطر، والكويت، وفلسطين، والجزائر، وتونس، وسوريا، وليبيا وعمان.

وتشير المجلة الى ان العراق احتل المركز الـ118 عالميا بمعدل احتل فيه الاطباء 9.1 لكل 1000 شخص، والعاملون في التمريض 22.6 لكل 1000 شخص ، وأطباء الأسنان 3.3 لكل 1000 شخص ، والصيادلة 3.9 لكل 1000 شخص.