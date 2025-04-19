العراق بالمرتبة العاشرة عربيا في مؤشر الرعاية الصحية للعام 2025

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر الرعاية الصحية للعام 2025.

وحسب مؤشر موقع "نمبيو" الذي يعني بمستويات المعيشة في العالم والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق جاء بالمرتبة العاشرة عربيا بحصوله على 45.9 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025.

واضاف ان قطر جاءت الاول عربيا بمؤشر الرعاية الصحية بحصولها على 73.4 نقطة، تليها الإمارات 70.6 نقطة، وجاءت السعودية ثالثا، ومن ثم لبنان رابعا.

كما لفت الموقع الى أن، الأردن جاءت خامسا، ومن ثم عمان سادسا، والكويت سابعا، وتونس ثامنا، والجزائر تاسعا، ومصر في المرتبة الـ11 والمغرب بالمرتبة الـ 12 .

عالميا جاءت تايوان بالمرتبة الأولى بحصولها على 96.5 نقطة، ومن ثم جاءت كوريا الجنوبية ثانيا بحصولها على 82.8 نقطة، وتلتها اليابان ثالثا بـ80 نقطة .