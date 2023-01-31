العراق بالمرتبة السابعة ضمن قائمة أكثر الدول العربية فساداً

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً وعالمياً منذ عام 2021

وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا ونيوزلندا التي حصلتا على المركز الثاني والثالث على الترتيب بـ 87 نقطة ثم النرويج على المركز الرابع بـ 84 نقطة، وجاءت سنغافورة والسويد بالمرتبة الخامسة والسادسة على التوالي بـ 83 نقطة".

ووفقاً للتقرير فإن "العراق حصل على المرتبة 157 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة كأكثر الدول العربية فسادا متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال.

وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.

وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.