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العراق .. انخفاض واضح بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل وتساقط للامطار نهاية الشهر وبدايته

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T08:26:03+0000
العراق .. انخفاض واضح بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل وتساقط للامطار نهاية الشهر وبدايته

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الخميس تراجع درجات الحرارة بشكل "واضح" اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل فيما ستهطل الأمطار نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "ما زالت المؤشرات ثابتة حول تأثر منطقتنا بنزول هواء بارد في الطبقات العليا يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي وهطول زخات من الامطار نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل"، منوها إلى أنه سيتم تحديد الأماكن التي ستهطل بها الأمطار حين اقتراب الحالة.

وذكر ايضا أنه مازالت درجات الحرارة في انخفاض مستمر خصوصا خلال ساعات الصباح والليل وسيبدو الانخفاض واضحا منتصف الأسبوع المقبل .

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