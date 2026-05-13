العراق .. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار خلال الساعات الـ48 المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، أن تشهد حالة الطقس انخفاض بضع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية في العراق لتكون الأجواء معتدلة خلال ساعات الصباح والليل وحارة نسبيا خلال النهار.

فيما تُسجل قيماً مُقاربة لما سجلتهُ يوم أمس في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تواجد قطع من الغيوم في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائما جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرص لتساقط زخات مطر يتركز في الأقسام الشمالية والشرقية منها.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة بضع درجات ايضا في المنطقة الوسطى يوم غد الخميس، وكذلك تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، فيما تكون مقاربة لما سُجل في المنطقة الجنوبية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية .