العراق.. انتحار منتسب وطالبة تنهي حياتها بأول أيام امتحانات الثالث متوسط

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمني وطبي، يوم الثلاثاء، بانتحار منتسب أمني، وطالبة أنهت حياتها بالتزامن مع انطلاتق امتحانات الثالث متوسط في العراق.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً أمنياً أقدم على الانتحار أثناء الاستراحة، بإطلاق النار على نفسه، من سلاح نوع (مسدس) داخل منزله في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء".

إلى ذلك، أبلغ مصدر طبي في مستشفى الرمادي التعليمي، الوكالة، بأن "طالبة في الصف الثالث المتوسط، أقدمت على الانتحار شنقًا داخل منزلها في مدينة الرمادي، نتيجة ما وصفه بـ"الضغوط النفسية والدراسية الشديدة"، مشيرًا إلى أنها فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى بوقت قصير.

وقال المصدر، إن "الطوارئ في مستشفى الرمادي التعليمي استقبلت طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، جرى نقلها من قبل ذويها بعد العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها في منزل العائلة"، مبينًا أن "محاولات إنعاشها من قبل الكوادر الطبية لم تنجح، حيث وصلت وهي في حالة حرجة للغاية وتوفيت بعد دقائق من دخولها المستشفى".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية وشهادة العائلة تشير إلى أن الطالبة كانت تعاني من ضغط نفسي كبير نتيجة التحضير للامتحانات الوزارية، وكانت تمر بحالة توتر وانعزال في الأيام الأخيرة"، مشيراً إلى "غياب المؤشرات التي تدل على وجود أسباب عائلية أو اجتماعية أخرى خلف الحادثة حتى الآن".

وشهدت محافظة الأنبار خلال السنوات الأخيرة، تزايداً في مؤشرات القلق والاكتئاب بين الطلبة، بحسب مختصين في المجال النفسي، ما يستدعي بحسبهم تدخلات عاجلة من الجهات التربوية والصحية.