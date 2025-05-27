العراق.. انتحار امرأة وإنقاذ شابة والعثور على طفلة

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة وإنقاذ شابة من محاولة مشابهة، والعثور على طفلة رضيعة في بغداد ومحافظتي ميسان والمثنى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بانتحار امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً بشنق نفسها مستخدمة حبلاً معلقاً داخل غرفتها في منطقة ريفية في قضاء علي الشرقي ضمن محافظة ميسان.

وأضاف مصدر ثانٍ، أن "قوة أمنية عثرت ظهر اليوم، على طفلة مرمية بالقرب من دار المسنين في منطقة صليخ ضمن العاصمة بغداد، وتمت مراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة من قام برميها، وجرى نقل الطفلة لمكان آمن".

إلى ذلك، أبلغ مصدر ثالث، الوكالة، بأن "الأجهزة الأمنية في محافظة المثنى، أحبطت ظهر اليوم، محاولة انتحار فتاة قرب جسر مشاة في السماوة".