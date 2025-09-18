العراق الأول عربياً وبالمرتبة الـ 61 عالمياً بأذكى الشعوب

شفق نيوز- متابعة

أفادت مجلة "ceoworld" الأمريكية، يوم الخميس، أن الشعب العراقي تربع على المركز الأول عربياً والمرتبة الـ 61 عالمياً ضمن مقياس الذكاء للعام 2025.

وقالت المجلة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الذكاء الذي يُقاس غالباً بمعامل الذكاء (IQ)، لا يتشكل بالوراثة فحسب، بل أيضاً بالأنظمة التعليمية والسياسات العامة والقيم الثقافية وسهولة الوصول إلى الموارد.

وأضافت أن "العراق جاء بالمرتبة الأولى عربيا وبالمرتبة الـ61 عالمياً من أصل 199 دولة بأذكى الشعوب، حيث حصل على 89.28 نقطة من أصل 100".

كما أشار التقرير إلى أن "اليابان جاءت بالمركز الأول بأذكى شعوب العالم، تليها تايوان ثانياً، وسنغافورة ثالثاً، وهونغ كونغ رابعاً، والصين خامساً، وكوريا الجنوبية سادساً، وبيلاروسيا سابعاً، وفنلندا ثامناً، وليختنشتاين تاسعاً، وألمانيا عاشراً".

وعربياً جاء العراق في مقدمة الدول العربية بأذكى الشعوب، تليه البحرين ثانياً وبالمرتبة الـ 97 عالمياً، والإمارات ثالثاً بالمرتبة الـ 107 عالمياً، يليها لبنان رابعاً بالمرتبة الـ 110 عالمياً، تليه ليبيا خامساً بالمرتبة 115 عالمياً، تليها قطر سادساً بالمرتبة الـ 116 عالمياً، يليها الأردن سابعاً بالمرتبة الـ 117 عالمياً، ومن ثم جاءت تونس ثامناً بالمرتبة الـ 122 عالمياً، والسودان تاسعاً بالمرتبة الـ 125 عالمياً، ومن ثم عُمان عاشراً بالمرتبة الـ 128 عالمياً.

فيما تذيلت النيبال، وليبيريا، وسيراليون، دول العالم بأذكى الشعوب.