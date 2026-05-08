العراق.. الأمن الوطني يخترق تشكيلًا بعثياً وانتشال جثة شاب غريق

شفق نيوز- بغداد/ ديالى/ كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، اختراق تشكيل لحزب البعث المحظور وإسقاط قياداته بعد اختراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لجهاز الأمن، ورد لوكالة شفق نيوز، "عناصر جهاز الأمن الوطني، نفذوا عملية نوعية تُعد الأولى من نوعها، استهدفت إحدى تشكيلات حزب البعث المحظور التي تتخذ مسميات جديدة، بعد جهد استخباري وفني متواصل امتد لأشهر عدة داخل البنية التنظيمية للتشكيل الذي كان ينشط بسرية عبر منصات ومجاميع وبثوث خاصة".

ولفت البيان إلى أن "مفارز الجهاز، تمكنت عبر عمليات الرصد والمتابعة والاستمكان، من اختراق الحسابات والمنصات المرتبطة بالتشكيل والسيطرة عليها وإدارتها، إلى جانب مراقبة الاتصالات والتحركات الخاصة بعناصره وقياداته بشكل دقيق ومستمر".

وتابع البيان: "بعد اكتمال الصورة الاستخبارية وتحديد الأهداف، نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات متزامنة في عدة محافظات أسفرت عن اعتقال عدد من قيادات وعناصر التشكيل، فضلاً عن ضبط أجهزة ووثائق ووسائل اتصال مرتبطة بالنشاط التنظيمي المحظور".

وأوضح أنه "خلال أحد البثوث المباشرة التي جمعت قادة التشكيل وعناصره، ظهر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم بشكل مفاجئ داخل البث ذاته، معلناً أن البث أصبح تحت سيطرة الجهاز، وأن ما كان يُدار سراً أصبح مكشوفاً بالكامل أمام الأجهزة المختصة، بعد أشهر من الاختراق والمتابعة".

وأشار إلى أن "هذا الاختراق تسبب بحالة صدمة وإرباك كبيرة بين المشاركين داخل البث، وسط عجز كامل عن الرد أو استيعاب ما جرى، بعد تأكيد أن أغلب قيادات التشكيل كانت تُدار وتُتابع استخبارياً من داخل الجهاز طوال الفترة الماضية".

وشدد جهاز الأمن الوطني على أن "العمليات الأخيرة لا تمثل نهاية الجهد، بل بداية مرحلة أوسع من المتابعة والتعقب وتفكيك ما تبقى من هذه الشبكات المحظورة وخطوط ارتباطها".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، عن انتشال جثة شاب غريق من نهر الصدور (الكتيبة) من قبل دوريات الشرطة النهرية في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة أحد الشباب من أهالي مدينة بغداد، بعد تعرضه لحادث غرق في نهر الصدور (الكتيبة)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى الجهات المختصة أصولياً".

وأكدت قيادة شرطة ديالى على "أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة والخطرة، لما تشكله من تهديد حقيقي على حياة المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع مناسيب المياه وقوة التيارات النهرية".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، ضبط عجلة محملة بالمشروبات الكحولية المهربة واعتقال سائقها خلال ممارسة أمنية نفذتها مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات في المحافظة.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، عامر نوري شواني، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت في إطار ملاحقة عمليات التهريب وفرض الأمن والنظام داخل المحافظة"، مبيناً أن "مفارز النجدة والدوريات تمكنت من ضبط عجلة محملة بكميات من المشروبات الكحولية المهربة أثناء تنفيذ واجب أمني مكثف".

وأضاف أن "القوة الأمنية اعتقلت سائق العجلة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التحفظ على المواد المضبوطة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".