العراق.. الإفراج عن متهمين بالإرهاب من "سجن الحوت" لشمولهم بالعفو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بأن سجن الناصرية المركزي للأحكام الثقيلة، أفرج عن 6 محكومين بتهمة الإرهاب الأسبوع الماضي، لشمولهم بقانون العفو العام.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) قامت بالإفراج عن 6 إرهابيين بعدما تم شمولهم بقانون العفو العام، نتيجة إدانتهم سابقاً بقضاياً خطف، والحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً بحق كل متهم منهم".

وبين المصدر، أن "قرار الإفراج عن المتهمين صدر من الهيئة القضائية المختصة بقانون العفو العام، حيث تم إكمال كافة إجراءات اطلاق سراحهم بعدما تم التنازل عنهم من ذوي المخطوفين".

وأقرّ مجلس النواب العراقي تعديل قانون العفو العام في 21 كانون الثاني/ يناير 2025، فيما شرعت المحاكم في المحافظات العراقية بتنفيذ القانون منذ شباط/ فبراير الماضي، وأُطلق سراح "أول معتقل" وفق هذا القانون في 8 شباط/ فبراير، بعد قبول طلب تقدم به محاميه في كركوك.

وسيشمل قانون العفو العام، 57 ألف و280 معتقلا، ومن مختلف الجرائم التي أدرجت تحت يافطة القانون، بحسب مصادر نيابية تحدثت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.