"العراق الأخضر" يحذر من اتساع غزو "السلور الأفريقي" لمسطحات البلاد المائية

شفق نيوز - بغداد

حذّر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الثلاثاء، من تسارع انتشار سمكة "السلور الأفريقي" في المسطحات المائية العراقية، ولاسيما بعد تداول مقاطع فيديو لصيادين يشتكون من تفشي هذا النوع بمناطق مختلفة في البلاد.

وأشار المرصد في تقرير له، إلى أن الدراسات والرصد الميداني وثقا انتقال هذه الأسماك من تسجيلات محدودة في نهر دجلة إلى وجود مؤكد داخل أهوار الجبايش، ما يثير مخاوف جدية بشأن تأثيرها على التنوع الأحيائي والثروة السمكية.

وأوضح أن أولى التسجيلات العلمية لهذا النوع في العراق كانت عام 2022 بنهر دجلة قرب قضاء الزبيدية في محافظة واسط، قبل أن يُسجل لاحقاً في بغداد والناصرية وهور الحويزة وشمالي البلاد، ما يدل على اتساع نطاق انتشاره خلال فترة قصيرة.

ونبّه المرصد إلى أن الأعداد الحقيقية للسلور الأفريقي لا تزال غير معروفة، ما يستدعي تنفيذ مسوحات ميدانية لتحديد كثافة انتشاره وتقييم مخاطره البيئية، مؤكداً أن خطورة هذا النوع لا تقتصر على افتراس الأسماك المحلية وبيوضها، بل تمتد لمنافسة الأنواع الأصلية على الغذاء والموائل وإحداث اختلال في السلسلة الغذائية، مستفيداً من قدرته العالية على تحمل الظروف القاسية وسرعة نموه.

ولفت التقرير إلى أن وصول هذا النوع الغازي إلى أهوار جنوب العراق، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يتطلب إطلاق برنامج وطني لرصد الأنواع الدخيلة، ووضع خطة علمية للحد من انتشارها وحماية البيئة المائية في البلاد.