العراق الأخضر" يحذر: انتعاش أهوار ميسان "وقتي" وخطر الجفاف يهددها في الصيف

شفق نيوز - بغداد

توقع مرصد "العراق الأخضر"، يوم الجمعة، حصول انتعاش "جزئي" في اهوار ميسان بسبب الموجات المطرية الأخيرة، غير أنه استبعد استمراره لغاية فصل الصيف بسبب الجفاف "القوي" الذي تعاني منه البلاد.

ونقل المرصد عن الخبير في مجال الاهوار احمد صالح نعمة قوله ان: اهوار ميسان لاتزال جافة بالكامل، الا ان الاسبوع الماضي شهدت إطلاق موجات من المياه باتجاه نهري المشرح والكحلاء والأنهار الاخرى المغذية للاهوار، استعدادا لاستقبال الموجة المطرية والتي ستحصل خلال الايام الاخيرة".

وأضاف ان "المياه دخلت لتغذية الأنهار ونهاياتها وبدأت بالدخول الى الاهوار بشكل بسيط في بداياتها"، معرباً عن امله ان يستمر الاطلاق المائي على اعتبار أن الموجات ستكون أكثر، والذي في حال استمراره فسيكون هناك انتعاش جزئي للاهوار".

واكد المرصد ان انعاش الاهوار من عدمه مقرون بالأنواء الجوية، وحسب كميات الأمطار التي تسقط"، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكن ان تستهلك من الخزين المائي تجاه الاهوار، لان الشح المائي قوي جدا وتحتاج لتأمين مياه الشرب كأولوية في المناطق الجنوبية.

ووفقا للتقرير الصادر، فإن هذا الإنعاش قد لا يستمر الى الصيف القادم، فقد يعود الجفاف في الاهوار كما حصل في السنوات الماضية بسبب شح المياه، ولكن هذه المرة سيكون بسبب الحرص على عدم ضياع اي كمية مياه تجاه الاهوار او البحيرات الاصطناعية، والاكتفاء بما وصل لها من الموجات المطرية الاخيرة.