العراق الـ12 عربياً و97 عالمياً في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهر تصنيف مؤشر الرعاية الصحية لعام 2026 الصادر عن منصة Numbeo حلول العراق بالمرتبة الثانية عشرة عربياً والمرتبة 97 عالمياً، ضمن قائمة شملت عدداً من الدول العربية، ما يعكس مستوى خدمات الرعاية الصحية والبنية الطبية مقارنة بالدول الأخرى.

وتصدرت قطر الدول العربية بحلولها في المرتبة 18 عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة 28، ثم الأردن في المرتبة 44، ولبنان في المرتبة 50، وسلطنة عُمان في المرتبة 53، فيما جاءت السعودية بالمرتبة 54 والكويت بالمرتبة 66 عالمياً.

كما شمل التصنيف تونس التي حلت في المرتبة 75 عالمياً، تلتها الجزائر بالمرتبة 81، ثم مصر بالمرتبة 94، والمغرب بالمرتبة 96، فيما جاء العراق بالمرتبة 97، وحلت سوريا بالمرتبة 100 عالمياً.