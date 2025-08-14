العراق.. العاشر عربيا والـ86 عالميا بالتسوق عبر الإنترنت

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة 86 عالمياً والعاشرة عربياً في مجال التسوق عبر الإنترنت لعام 2025، وذلك وفقا لتقرير نشرته المجلة "CEOWORLD" الأمريكية .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "التصنيف اعتمد على عدة عوامل، بينها الوقت الذي يقضيه الأفراد أسبوعياً على الإنترنت، ونسبة المتسوقين عبر الإنترنت شهرياً، ومتوسط الدخل المُنفق عبر المنصات الإلكترونية".

وأضاف أن "عدد المشترين عبر الإنترنت حول العالم بلغ حالياً 2.64 مليار شخص، أي ما يزيد عن 33% من سكان العالم، فيما وصل إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية إلى نحو 6.31 تريليون دولار".

وبحسب التقرير، "تصدرت الولايات المتحدة القائمة بنسبة إنفاق بلغت 57.54% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، تلتها الصين ثانياً، ثم اليابان ثالثاً، والهند رابعاً، وهونغ كونغ خامساً، وسنغافورة سادساً".

وجاء العراق في المرتبة 86 عالمياً والعاشرة عربياً، بنسبة إنفاق بلغت 30.41% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.

اما عربياً، تصدرت الإمارات الترتيب بحلولها في المرتبة 13 عالمياً، وجاءت السعودية ثانية بالمرتبة 26 عالمياً، ثم قطر ثالثة، والكويت رابعة، والبحرين خامسة، والمغرب سادسة، وسلطنة عمان سابعة، ولبنان ثامناً، والأردن تاسعاً، فالعراق عاشراً، تليه اليمن في المرتبة 11، وتونس في المرتبة 13، والجزائر في المرتبة 14، ومصر في المرتبة 15.