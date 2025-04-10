العراق العاشر عربياً بأنظف مياه الشرب لعام 2024

شفق نيوز/ أفاد معهد "EPI" الأمريكي، يوم الخميس، بأن العراق جاء العراق بالمرتبة 83 عالمياً والعاشرة عربياً بأنظف مياه للشرب لعام 2024.

ووفقاً لبيانات المعهد التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "العراق جاء بالمرتبة 83 من أصل 180 مدرجة بالجدول، والعاشر عربياً بأنظف مياه للشرب خلال العام 2024 بحصوله على 57.4 نقطة من أصل 100".

وعالمياً حصلت كل من فلندا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على المراكز الأولى بحصولها على 100 من 100 بأن لديها أنظف مياه للشرب.

فيما تذيلت القائمة تشاد بحصولها على 4.6 من 100 بأسوأ نوعية لمياه الشرب، تليها جمهورية أفريقيا الوسطى بحصولها على 9.2 من 100.

وعربياً احتلت الكويت المرتبة الأولى والمرتبة 50 عالمياً بأن لديها أنظف مياه للشرب، تليها قطر ثانياً، ومن ثم الإمارات ثالثاً، والبحرين رابعاً، والأردن خامساً، وعمان سادساً، والسعودية سابعاً، والجزائر ثامناُ، وتونس تاسعاً، والعراق عاشراً، ومن ثم لبنان بالمرتبة 11، ومصربالمرتبة12.