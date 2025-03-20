العراق.. الشرطة تنتشل قاصة أموال تعود لرجل رماها ابنه "المضطرب عقلياً" بالنهر

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الخميس، تلبية طلب مواطن لاستخراج قاصة تحتوي على مبالغ مالية ألقيت في النهر من قبل ابنه المضطرب عقلياً.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد شرطة محافظة واسط، اللواء محمد قاسم، لبى طلب أحد المواطنين بعد أن قام بمقابلته يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلب المساعدة لاستخراج قاصة حديدية عائدة له تحتوي على مبلغ من المال قام برميها ابنه (مضطرب عقلياً) في النهر".

وأضاف البيان، أن "قائد الشرطة وجه قسم الشرطة النهرية بمساعدته، حيث باشرت مفرزة الغواصين العمل وتم استخراج القاصة وتسليمها لصاحبها".

وأشار البيان إلى أن "المواطن أعرب عن خالص شكره وتقديره لقائد الشرطة ولأفراد مفارز الغواصين على جهودهم وتعاونهم في مساعدته".