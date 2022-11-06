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العراق السابع عالميا بحوادث السير

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T06:42:51+0000
العراق السابع عالميا بحوادث السير

شفق نيوز/ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأحد، احتلال العراق المركز السابع عالميا بحوادث المرور.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في تقرير نشره اليوم، ان الحوادث المرورية لعام ٢٠٢١ بلغت اكثر من ١٤ الف حادث مروري عدا محافظات الاقليم، مشيرا الى انها خلفت اكثر من ١٤ الف ضحية فارق منهم ٣٣٠٠ الحياة.

وبين ان هناك 10 اشخاص يفارقون الحياة يوميا نتيجة هذه الحوادث مما يفوق ضحايا العمليات الارهابية.

واكد الرديني ان السبب الاول لهذه الحوادث هو رداءة الطرق وخاصة في المحافظات الجنوبية بالاضافة الى عدم امتلاك الكثير من السائقين اجازات السوق، مطالبا الحكومة الالتفات لهذا الملف ومعالجته باسرع وقت من خلال تأهيل الطرق.

يشار إلى أن جمهورية الدومينيكان احتلت المرتبة الأولى بأعلى معدلات حوادث السير خلال العام الماضي بينما جاءت تايلاند ثانيا جمهورية فنزويلا البوليفارية ثالثا، وإيران رابعاً، ونيجيريا خامسا، وجنوب إفريقيا سادساً، والعراق سابعاً، وغينيا - بيساو ثامنا.

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