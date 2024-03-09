العراق الخامس عربياً والـ28 عالمياً بعدد أفراد الجيش لعام 2024

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 28 عالمياً، والخامسة عربياً، من إجمالي 142 دولة مدرجة بجدول مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، بشأن أعداد أفراد القوات المسلحة لعام 2024.

وأوضحت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجيش يعد حجم وقوة الدولة ويعد عاملاً حاسماً في تحديد نفوذها وأمنها".

ووفق التقرير، فاعتباراً من مارس/آذار 2024، كان لدى الصين أكبر عدد من الأفراد العسكريين العاملين في العالم، مع ما يقرب من 2.03 مليون جندي نشط، وكانت الجيوش الأربعة التالية هي الهند 1.45 مليون جندي، والولايات المتحدة 1.32 مليون جندي، وروسيا 1.31 مليون جندي، وكوريا الشمالية 1.28 مليون جندي.

وبين التقرير، أن العراق جاء بالمرتبة 28 عالمياً من إجمالي 142 دولة مدرجة بالجدول، بأكبر عدد للجنود، حيث بلغ عدد أفراد الجيش فيه 193 ألف جندي.

عربياً، جاءت مصر بالمرتبة الأولى و11 عالمياً حيث بلغ عدد أفراد جيشها 440 ألف جندي، تلتها الجزائر بـ325 ألف جندي، ثم السعودية 275 الف جندي، والمغرب 195 ألف جندي ثم العراق خامساً، وسوريا سادساً بـ170 ألف جندي، ثم الأردن 100 ألف جندي .

وبحسب جدول المجلة الأمريكية، جاءت لوكسمبورغ بأقل عدد أفراد الجيوش، حيث بلغ 1000 جندي فقط، تليها ليبريا بـ1500 جندي.