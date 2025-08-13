العراق.. الحرارة تصل لـ52 درجة وتحذيرات صحية من الإغماء والإعياء

شفق نيوز- بغداد

سجّلت ثلاث محافظات عراقية، يوم الأربعاء، درجات حرارة مرتفعة تراوحت بين 50 و52 درجة مئوية.

وبحسب جدول نشرته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تم تمييز المحافظات الثلاث باللون الأحمر، في إشارة إلى بلوغها أو تجاوزها عتبة نصف درجة الغليان.

إذ سجّلت محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد 52 درجة مئوية، بينما بلغت الحرارة 50 درجة في محافظتي ذي قار وميسان.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الجدول -الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه- يوضح درجات الحرارة العظمى، الحرارة المحسوسة، والرطوبة النسبية التي تم تسجيلها ظهر اليوم في الظل، ووفق الظروف القياسية المعتمدة في محطات الرصد الجوي في مدن البلاد.

ونصحت الهيئة في تقريرها بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم العمل تحت أشعة الشمس في مثل هكذا ارتفاع في درجات الحرارة لما يسببه من إغماء وإعياء.

ودعت في الختام إلى شرب كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل.