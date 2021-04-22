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العراق: الجراد موجود على أطراف حدودنا ولا ضرر على مزارعنا

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-22T09:15:52+0000
العراق: الجراد موجود على أطراف حدودنا ولا ضرر على مزارعنا

شفق نيوز / كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، عن وجود أسراب الجراد على أطراف حدود البلاد، فيما أكدت أنه لا يشكل خطرا أو ضررا على المزارع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لوكالة شفق نيوز، إن "الجراد موجود حاليا على الحدود العراقية بدءاً من البصرة إلى السماوة والناصرية، واتجه إلى غرب الأنبار، بعد أن دخل للعراق منذ نهاية شهر آذار الماضي قادما من اليمن ومن ثم السعودية".

وأضاف النايف، أن "الوزارة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بالقضاء على موجات الجراد بالتعاون مع القوات المسلحة والحشد الشعبي والمواطنين بعد أن أخبرت اللجنة الدولية لمكافحة الجراد، بمجيء موجات من الجراد ودخولها للعراق مع نهاية الشهر الماضي".

واستدرك المتحدث باسم الزراعة، بالقول إن "الجراد لا يمكن مكافحته إلا اذا استقر بالأرض"، لافتا إلى أن "أسراب هذا العام من الجراد هي مجاميع صغيرة وأقل من العام الماضي".

وخلص النايف، في نهاية حديثه إلى عدم "وجود أي ضرر بالمحاصيل الزراعية ولا بالبشر حتى اللحظة"، مؤكدا أن "أسراب الجراد مازالت على أطراف الحدود العراقية وبالصحراء".

وأعلنت مديرية زراعة البصرة، أمس الأربعاء، استيعاب أسراب الجراد التي غزت المحافظة ، فيما تعرضت مدينتا الرطبة وحديثة غربي محافظة الأنبار، إلى أسراب من الجراد، الذي ينشط بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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