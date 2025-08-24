العراق الثاني عربياً في السياحة إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في أعداد السياح العرب خلال شهر يوليو/تموز من العام الحالي.

وذكرت الوزارة، في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية من الدول العربية في عدد السياح خلال شهر تموز، حيث بلغ أعداد السائحين 121 ألفا و810 أشخاص.

هذا وجاءت السعودية بالمرتبة الأولى بـ 198 ألفاً و645 سائحاً، ثم الأردن ثالثا 41 الف و485 سائحا، ثم الكويت رابعا 33 ألفاً و529 سائحاً، ثم الجزائر خامسا 41 ألف سائح، ولبنان سادسا بـ 30 ألف سائح.

وقبل شهرين، كان العراق يتصدر الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا، خلال السنوات الماضية.