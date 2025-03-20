العراق الثامن عربياً وبالمرتبة 101 عالمياً بمؤشر السعادة

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثامنة عربياً، والـ101 عالمياً بمؤشر السعادة، وفقاً لأحدث تقرير بهذا الخصوص.

ويعد التقرير ثمرة شراكة بين مؤسسة "غالوب" لاستطلاعات الرأي، ومركز "أكسفورد" لأبحاث الرفاهية، وشبكة "حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.

وحدد الباحثون عدداً من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي، والدخل، والصحة، ومدى انتشار الفساد.

وكشفت النتائج الجديدة عن "الاعتقاد بأن الناس يتمتعون باللطف، ويعاملون الآخرين بطيبة، يرتبط بالسعادة بشكل أقوى مما كان يُعتقد في السابق"، وفقاً للباحثين، الذين أشاروا إلى أهمية الثقة الاجتماعية.

وأضافت الدراسة "الاعتقاد بأن الآخرين على استعداد لإعادة محفظتك المفقودة يُعد أيضاً مؤشراً قوياً على سعادة السكان. فدول الشمال الأوروبي تتصدر مرة أخرى قائمة أسعد دول العالم، لكنها تحتل أيضاً المراتب الأولى من حيث التوقعات الفعلية لإعادة المحافظ المفقودة".

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق احتل المرتبة 101 عالمياً من أصل 147 دولة مدرجة في الجدول بأكثر الدول سعادة بحصوله على 4.979 نقطة من أصل عشرة.

وعالمياً احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة، للعام الثامن على التوالي، بحصولها على 7.735 نقطة، وجاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تبعت فنلندا كل من الدنمارك، وآيسلندا، والسويد.

كما عادت هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى، في حين دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة، بينما احتلت النرويج المركز السابع.

وحسب التقرير فإن ألمانيا احتلت المرتبة 22، والمملكة المتحدة بالمرتبة 23، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 24، وجاءت روسيا بالمرتبة 66 عالمياً بأكثر الدول سعادة.

وعربياً جاءت الإمارات العربية في المرتبة 21 والأولى عربياً بأكثر الدول سعادة، تليها الكويت ثانياً وبالمرتبة 30 عالمياً، وتأتي السعودية ثالثاً وبالمرتبة 32 عالمياً، فيما جاءت عمان رابعاً وبالمرتبة 52 عالمياً، والبحرين خامساً وبالمرتبة 59 عالمياً.

وحلّت ليبيا بالمرتبة السادسة عربياً و79 عالمياً، وجاءت الجزائر سابعاً وبالمرتبة 84 عالمياً، والعراق ثامناً، ومن ثم فلسطين تاسعاً، وبالمرتبة 108 عالمياً، والمغرب عاشراً وبالمرتبة 112 عالمياً، وتونس 11 وبالمرتبة 113 عالمياً.

وتذيلت المجموعة كل من أفغانستان بالمرتبة 147 عالمياً، وسيراليون بالمرتبة 146 عالمياً، ولبنان بالمرتبة 145 عالمياً.