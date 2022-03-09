العراق.. اعادة امرأة الى الحياة بعد 37 عاماً من وفاتها بسجلات الدولة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، يوم الأربعاء، إثبات حياة امرأة بعد 37 عاماً من وفاتها في سجلات الأحوال الشخصية.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد جهود كبيرة ومراجعات مستمرة بين دوائر الدولة المختصة، تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في بغداد بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة من إثبات حياة امرأة أربعينية، وأصدرت لها مستمسكات شخصية ثبوتية".

وأوضحت أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة، جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عاماً، عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجأ تأوي اليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية".

وتابعت الشرطة المجتمعية أن "جهودها وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة تكللت بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها". ولفتت الى أن "جهودها مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها".