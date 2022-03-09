سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق.. اعادة امرأة الى الحياة بعد 37 عاماً من وفاتها بسجلات الدولة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T18:41:28+0000
العراق.. اعادة امرأة الى الحياة بعد 37 عاماً من وفاتها بسجلات الدولة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، يوم الأربعاء، إثبات حياة امرأة بعد 37 عاماً من وفاتها في سجلات الأحوال الشخصية.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد جهود كبيرة ومراجعات مستمرة بين دوائر الدولة المختصة، تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في بغداد بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة من إثبات حياة امرأة أربعينية، وأصدرت لها مستمسكات شخصية ثبوتية".

وأوضحت أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة، جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عاماً، عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجأ تأوي اليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية".

وتابعت الشرطة المجتمعية أن "جهودها وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة تكللت بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها". ولفتت الى أن "جهودها مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها".

related

إنقاذ فتاة من شباك الابتزاز ومنع أخرى من الانتحار في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-11-01 18:04:35
إنقاذ فتاة من شباك الابتزاز ومنع أخرى من الانتحار في محافظتين عراقيتين

كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

Date: 2020-12-01 13:04:43
كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

الايقاع بمبتز من كركوك لفتاة تقيم في دولة غربية

Date: 2021-02-08 12:25:17
الايقاع بمبتز من كركوك لفتاة تقيم في دولة غربية

بغداد.. انقاذ فتاة من مبتز طلب منها الخضوع لرغباته "الدنيئة"

Date: 2021-04-14 09:07:29
بغداد.. انقاذ فتاة من مبتز طلب منها الخضوع لرغباته "الدنيئة"

إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

Date: 2021-05-23 12:21:08
إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

Date: 2021-06-16 08:06:33
انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

Date: 2021-06-28 08:19:47
النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

السلطات العراقية توجه نداء بشأن فيديو تعذيب "وحشي"

Date: 2021-09-23 16:59:47
السلطات العراقية توجه نداء بشأن فيديو تعذيب "وحشي"