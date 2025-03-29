العراق.. اصطدام ناقلة نفط بميناء أم قصر بسبب "عطل مفاجئ" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، اصطدام الناقلة النفطية "أكد" برصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، مؤكدة أنها شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وذكرت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "إثر تعرض الناقلة النفطية (أكد) التابعة لشركة ناقلات النفط العراقية لعطل مفاجئ في دفة التوجيه أثناء مغادرتها ميناء خور الزبير النفطي متجهة نحو البحر، اصطدمت بالرصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي بعد انحرافها عن مسار حوض الاستدارة المقابل للميناء".

وأضافت أن "الشركة العامة لموانئ العراق تؤكد أن الاصطدام لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو تلوث بيئي في القناة الملاحية، وأن الممرات الملاحية والأرصفة تعمل بكامل طاقتها دون أي تأثير على سير العمليات في الميناء".

واختتمت الشركة بيانها، بالإشارة إلى أن "الشركة العامة لموانئ العراق وبتوجيه من وزير النقل شكلت لجنة تحقيقية مختصة فور وقوع الاصطدام والآن متواجدة على سطح الناقلة لاستكمال الإجراءات التحقيقية لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا الحدث، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره في المستقبل".