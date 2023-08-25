العراق.. استنفار جوي وبحري لنقل زوّار الأربعين

شفق نيوز/ يواصل الزائرون من داخل العراق وخارجه مسيرهم صوب محافظة كربلاء للمشاركة بإحياء أربعينية الإمام الحسين، وسط استنفار أمني وخدمي.

ومع اقتراب موعد الزيارة، بلغت الاستعدادات ذروتها في تأمين الطرق البرية المؤدية الى كربلاء، فيما تستقبل المطارات العديد من الرحلات الجوية يومياً، وسط توقعات بزيادة الأعداد تدريجياً وتبلغ ذروتها خلال الأيام الأخيرة من موعد الزيارة.

وفي السياق، يقول مدير إعلام مطار النجف الدولي، حسين حلبوص، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المطار قامت بتوفير جميع الاحتياجات لتسهيل مرور الزائرين".

ويتوقع حلبوص، أن "يستقبل مطار النجف من 120 الى 160 رحلة يومياً من مختلف الدول الإسلامية والعربية والأجنبية".

من جهته، يشير مدير مطار البصرة الدولي، عبدالحسين محسن، إلى أن "المطار يستقبل رحلات من أفغانستان وباكستان وأذربيجان وإيران، وهؤلاء المسافرون يأتون عبر الرحلات القطرية وفلاي دبي والتركية وليس بطائرات خاصة".

ويضيف محسن لوكالة شفق نيوز، أن "هؤلاء المسافرين يستخدمون النواقل الموجودة حالياً في مطار البصرة، الا أن أعدادهم بالآلاف خلال موسم الأربعينية".

ويبيّن، أن "الرحلات الجوية لا تتجاوز 5 إلى 6 رحلات في اليوم، وهذا يعود لبُعد مطار البصرة عن النجف وكربلاء، لذلك يفضل أغلب المسافرين التوجه لمطار النجف مباشرة".

وبدأت حشود زوار الأربعينية بالتوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد قبل أكثر من عشرة أيام، لأداء مراسم الزيارة التي ستبدأ في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

في السياق، أعلنت الشركة العامة للنقل البحري إتمام استعداداتها لتنفيذ خطة وزارة النقل الخاصة بالزيارة الاربعينية عبر تجهيز خمسين مركبة و(29) زورقاً.

وقال مدير عام الشركة المهندس احمد جاسم الاسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اكتملت الاستعدادات عبر تجهيز 50 عجلة متنوعة الحمولة لنقل الزوار مجانا في قاطع (الحسينية - العطيشي)".

وأشار الى "تخصيص (خمسة) زوارق للنقل مجانا في محافظة واسط (العزيزية) اختصارا للمسافات وتخفيف العبء على الزائرين، فيما سيكون هنالك (24) زورقاً للبدء بعملية نقل الزائرين من جمهورية ايران الاسلامية الى البصرة (ميناء خرمشهر الى رصيف الكورنيش على ضفاف شط العرب)".

واكد ان "التجهيزات كاملة في مرسى شط العرب لعمل مكاتب الجهات الساندة الحكومية من الجوازات ،ومهيئة لاستقبال العبارات الايرانية".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.