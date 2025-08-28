العراق يستحدث أكثر من 300 كلية و قسماً علمياً خلال ثلاثة أعوام

شفق نيوز - بغداد

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الخميس، بأنه تم استحداث أكثر من 300 كلية وقسماً علمياً في العراق خلال ثلاثة أعوام فقط.

وقال العبودي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر إطلاق دليل الطالب لنظام القبول المركزي، إن "مجموع الاستحداثات للعام الدراسي 2025 - 2026 32 بلغت كليةً، و151 قسماً علمياً و39 فرعاً، وبذلك نكون قد حققنا أعلى نسبة للاستحداثات في تاريخ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".

وأضاف أن "هذه الاستحداثات ليست عشوائية بل تهدف لخدمة المجتمع ولها دور كبير جدا في مدخلات سوق العمل، لذلك كان التخصصات مهمة جدا للطلبة مع ملاحظة التطور الحاصل في العالم خاصة في موضوع التكنولوجيا".

كما أشار الوزير إلى أنه "خلال ثلاث سنوات استطعنا أن نزج في بيئة جامعاتنا 54 كلية، و 292 قسماً علمياً، و70 فرعاً".