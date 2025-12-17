العراق.. ارتفاع ملحوظ في الزواج والطلاق خلال تشرين الثاني (وثائق)

2025-12-17T08:58:40+00:00

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأربعاء، إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مبيناً تسجيل 26 ألفاً و129 عقد زواج مقابل 5 آلاف و805 حالات طلاق في عموم البلاد.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن رئاسات محاكم الاستئناف، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة أعداد عقود الزواج بواقع 3961 عقداً، تلتها بغداد/الكرخ بـ3132 عقداً، ثم نينوى بـ2819 عقداً.

أما في ما يتعلق بحالات الطلاق، فسجلت بغداد/الرصافة أعلى عدد بـ1239 حالة، تلتها بغداد/الكرخ بـ920 حالة، ثم البصرة بـ637 حالة.

