العراق.. ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز إلى 95 ألفا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، يوم الخميس، أن السيارات التي تعمل بالغاز، ارتفع عددها إلى نحو 95 ألف سيارة في بغداد والمحافظات.

وقال المدير العام للشركة، أنمار علي حسين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السيارات التي جرى تجهيزها بمنظومات الغاز السائل بلغ نحو 95 ألف سيارة في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع وزارة النفط الرامي إلى توسيع استخدام الغاز السائل في قطاع النقل وتنويع خيارات الوقود أمام المواطنين".

وأضاف أن "الشركة تواصل تنفيذ خططها لتوسيع التجربة وزيادة أعداد السيارات المستفيدة من منظومات الغاز السائل، لما يوفره المشروع من جدوى اقتصادية تتمثل في خفض كلف التشغيل واستخدام الغاز السائل بديلاً عن البنزين، فضلاً عن أهميته البيئية في تقليل الانبعاثات، مع اعتماد معايير فنية تراعي متطلبات السلامة والأمان".

وأوضح حسين أن "خدمات نصب منظومات الغاز تُقدم حالياً عبر 27 ورشة متخصصة موزعة في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الشركة تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الورش وتطوير خدماتها بما يواكب تزايد الطلب على استخدام الغاز السائل".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، كشفت في آذار/ مارس الماضي، عن استهلاك 29 مليون لتر، من الغاز السائل للسيارات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، فيما بينت أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز بلغ أكثر من 70 ألف سيارة.