العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم حافلتي زائري العتبات إلى 63 شخصاً (صور)

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة بابل، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على طريق محافظة كربلاء، والذي كان من بينهم زائرون إيرانيون.

وقال مصطفى العلي، متحدث في إعلام دائرة صحة بابل لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة حادث السير بلغت حالتي وفاة، وإصابة 33 عراقياً، بالإضافة إلى حالتي وفاة لإيرانيي الجنسية، و26 مصاباً".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بمصرع وإصابة أكثر من 25 شخصاً بينهم زائرون إيرانيون للعتبات الدينية في العراق، خلال حادث سير وقع على الطريق نعمانية شوملي صوب محافظة كربلاء، نتيجة اصطدام حافلتين.

تصوير: كرار جبار