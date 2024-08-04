العراقيون ينعشون السياحة في سوريا

شفق نيوز/ صرّح وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، بأن بلاده تشهد هذا العام عودة السائحين العرب وخاصة من العراق، وأيضاً من الأردن ممن يأتون بمجموعات سياحية منظمة، إضافة إلى القدوم اللبناني إلى سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية بعددها الصادر اليوم الأحد عن الوزير قوله إن: هذا العام نشهد الآلاف من الإخوة العرب والأشقاء من الدول المجاورة وأيضاً من قدوم لافت للمغتربين.

وأشار مرتيني إلى أن أرقام السياحة العربية تتطور بازدياد ولدينا الكثير من التفاؤل بالقدوم العربي، والتفاؤل الأكبر هو قدوم المغترب السوري الذي يسهم بما ينفقه بالتنمية ومدفوعات الخزينة وتشغيل اليد العاملة وتشغيل هذه المشاريع.

وكان القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي قد أعلن في شهر آذار/مارس من العام 2024 "تخفيض رسوم (الفيزا) للعراقيين القادمين إلى سوريا لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 إلى 50 دولاراً والإقامة لمدة شهر وبالتعليمات نفسها، حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية".