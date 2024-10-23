العراقيون يعيشون شتاءً لم يأت بهذا الوقت منذ 50 سنة

شفق نيوز/ رأى الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، أن العراق يعيش "أجواء شتوية" لم يشهدها منذ أكثر من 50 سنة.

ورجح الزيادي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، استمرار بقاء الأجواء تميل إلى البروده أحياناً خلال الأيام القادمة وتكون درجات الحرارة مقاربة، ترتفع قليلاً بفارق درجتين الجمعة والسبت المقبلين مع بقاء لسعة برد ليلاً وأجواء شبه شتوية هي الأدنى، إذ لم تشهد السجلات في مثل هذا الوقت من العام، منذ 50 سنة.

وأشار إلى وجود منخفض ممطر يؤثر فجر السبت القادم، وتحديداً في الأقسام الجنوبية في بادية السماوة، وأجزاء متفرقة في البصرة وذي قار وجنوب السماوة مع احتمالية هطول أمطار غزيرة في أقصى البادية الجنوبية.

ولفت الزيادي، إلى أن "باقي المدن قد تنتظرها حالة ماطرة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتتحرك بشكل متنقل إلى أجزاء واسعة في مدن البلاد، وأن الحاله الماطرة تحت المتابعة.