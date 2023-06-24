العراقيون يحتلون المرتبة الأولى في عدد الوافدين السيّاح الى لبنان

شفق نيوز/ اعلنت الإحصاءات الرسمية اللبنانية ان العراقيين يحتلون المرتبة الأولى في عدد الوافدين السيّاح الى لبنان خلال العام الحالي.

وقالت الاحصائية اللبنانية الحكومية انه "ما يزال السائح العراقي يحتل المرتبة الاولى في عدد السياح الوافدين الى لبنان نظرا الى محبتهم له والمميزات السياحية والاثرية التي يتمتع بها خصوصا السياحية الطبية التي تشكل حوالى 50 في المئة من مجموع السياح العراقيين".

وحسب الإحصاءات الرسمية اللبنانية فانه "خلال اربعة الاشهر الاولى من العام الحالي سجلت دخول 111128 سائحا عربيا 50 في المئة منهم يحملون الجنسية العراقية".

وتوقع "رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة اللبناني جان عبود ان عدد السياح العراقيين قد يصل الى حوالى 200 الف عراقي نصفهم يأتون للسياحة الطبية، لافتاً إلى ان "السياح السعوديين كانوا يحتلون المرتبة الاولى في العام 2010 لكنهم تراجعوا الى الحدود الدنيا نظرا للأسباب السياسية التي منعتهم من المجيء".

وفي هذا الاطار يؤكد مدير محطة الخطوط الجوية العراقية في مطار بيروت قيس الكتبي ووكيل عام شركة فلاي بغداد في لبنان محمد دقدوق على "زيادة عدد الرحلات من العراق الى لبنان خلال الاسبوع المقبل، لافتا الى ان "عدد الرحلات يوم الجمعة هو 3 طائرات ويوم السبت 7 رحلات ويوم الاحد 8 رحلات وقد اضيفت رحلة من بغداد ورحلتان من النجف ورحلتان من البصرة".

ويقول الكتبي ان "عدد الركاب يتراوح بين 160 راكبا و350 راكبا وان نصف عدد السياح العراقيين يأتون للسياحة والنصف المتبقي للسياحة الطبية ويطالب الكتبي بالاهتمام اكثر بالأوضاع الامنية كي يشعر السائح بالأمان خصوصا ان العراقي يعتبر لبنان بلده الثاني وانه بعيش بين اهله واصحابه" .