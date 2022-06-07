سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراقيون موعدهم الجمعة قبل أن يوصد "الجحيم" أبوابه مؤقتاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T09:39:35+0000
العراقيون موعدهم الجمعة قبل أن يوصد "الجحيم" أبوابه مؤقتاً

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، إن موجة الحر الشديدة التي تشهدها مدن العراق، ستبدأ بالانكسار بعد ظهر الخميس في المدن الشمالية والغربية وأجزاء من وسط البلاد، وتشير التوقعات أن يطرأ انخفاض واضح ابتداءً من يوم الجمعة في مدن البلاد كافة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "ستتراجع الأجواء الحارة والمرهقة بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة مرافقة لرياح شمالية غربية نشطة تخفف سخونة الأجواء وتعود معدلات الحرارة إلى طبيعتها بعد أن تأثرت البلاد منذ أيام بمرتفع مداري حار يعتبر مبكراً".

وأضاف "نتوقع أن تأخذ الايام القادمة والأسبوع المقبل أجواء اعتيادية ودرجات حرارة حول المعدل السنوي مع نشاط رياح البوارح".

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، حذر أمس الاثنين، أن العراق سيصبح "جحيماً لا يطاق" في حال استمرار شح المياه والتصحر، مشيرا أن موجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الصيف اعتيادية وتتكرر باستمرار لكن زيادتها في السنوات الاخيرة اصبح واضحاً للراصد بسبب تناقص المساحات الخضراء وشح المياه السطحية وزيادة في الكثافة السكانية وما يتبعها من زيادة في حرق الوقود والابنية والطرق والسيارات ووسائل التبريد ودمار بيئي مستمر بلا رادع".

related

نصف درجة الغليان لخمس مناطق عراقية

Date: 2021-07-26 09:52:52
نصف درجة الغليان لخمس مناطق عراقية

امطار وزوابع رعدية تسبقها درجات حرارة مرتفعة في مناطق بالعراق

Date: 2022-02-22 10:45:20
امطار وزوابع رعدية تسبقها درجات حرارة مرتفعة في مناطق بالعراق

الكشف عن حصيلة ضحايا تظاهرات واسط وابلاغ محال الصاغة افراغ مقتنياتهم

Date: 2019-10-06 08:28:51
الكشف عن حصيلة ضحايا تظاهرات واسط وابلاغ محال الصاغة افراغ مقتنياتهم

الشلل يضرب العديد من شوارع بغداد والزحامات تمتد لعدة كيلومترات

Date: 2021-11-29 05:40:50
الشلل يضرب العديد من شوارع بغداد والزحامات تمتد لعدة كيلومترات

حكومة الكاظمي تتخذ قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

Date: 2021-03-16 15:04:35
حكومة الكاظمي تتخذ قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

وزارة التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

Date: 2020-05-29 16:28:41
وزارة التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

بغداد تسجل اول حالة وفاة و4 اصابات بمرض الحمى النزفية

Date: 2022-05-21 11:50:24
بغداد تسجل اول حالة وفاة و4 اصابات بمرض الحمى النزفية

حملة في البرلمان العراقي لتعديل قانون التقاعد: فيه ظلم لشريحة كبيرة

Date: 2019-12-11 13:03:08
حملة في البرلمان العراقي لتعديل قانون التقاعد: فيه ظلم لشريحة كبيرة