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العراقيون أكثر الشعوب العربية شراء للمنازل في تركيا خلال 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-29T07:24:28+0000
العراقيون أكثر الشعوب العربية شراء للمنازل في تركيا خلال 2021

شفق نيوز/ احتل العراقيون المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية شراء للمنازل في تركيا خلال 8 اشهر الماضية من عام 2021.

وقال معهد الاحصاء التركي في أحدث إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا كأكبر مشتر للمنازل في تركيا؛ حيث اشترى المواطنون العراقيون 4.595 منزل خلال 8 اشهر من العام الحالي 2021".

واضاف ان "مواطني الكويت جاؤوا ثانيا بواقع 824 منزلا، يليهم اليمنيون ثالثا بواقع 810 منازل، وجاء مواطنو الاردن بواقع 674 منزلا". 

وتابع ان "مواطني مصر احتلوا المرتبة الخامسة بشرائهم  655 منزلا في تركيا، ومن ثم جاء مواطنو فلسطين سادسا بشرائهم 605 منازل، ثم جاء السودانيون بالمرتبة السابعة بشرائهم 558 منزلا، وجاء اللبنانيون ثامنا بشرائهم 501 منزل، ومن ثم جاء السعوديون تاسعا بشرائهم 91 منزلا واخيرا جاء الجزائريون عاشرا بشرائهم 81 منزلا".

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